El crimen que ha conmocionado a Huaraz, en los andes peruanos, tuvo un nuevo episodio.

Anthony Fidel Osorio Mujica (21), acusado de provocar un incendio en una vivienda, que causó la muerte de tres niños, hizo una aterradora confesión ante los policías.

El hombre, sentado entre dos agentes policiales, intentó justificar su crimen al explicar cuál fue el acto crucial que lo motivó a querer asesinar a toda la familia de su exconviviente, Lizbeth Karina Serafín Minaya, a quien acuchilló.

“Hubo un momento que yo los encontré ahorcando a mi hija, la tenían encima, ese fue el niño Manolo, mientras Deivys fue el que cerró la puerta y no quería que yo entre al cuarto. Y Jerson me jaló para que tampoco pueda ingresar. Me dijo: ven, vamos a jugar, entonces yo lo empuje y entré a la fuerza”, explicó Anthony Osorio.

A partir de este hecho se desató una pelea con su expareja, quien defendió a sus hermanos. “Le dije: he visto a tu hermano, pero ella me dijo que estaban jugando. Se molestaron y me dijo que lo iban a botar”, aseguró el asesino de Huaraz. “Nunca entenderé por qué tanto daño a mi hija”, agregó.

Sería a partir de ese momento que el sujeto ideó su macabro plan. Como se recuerda, tras acuchillar a su expareja, Anthony Osorio encerró a los siete menores que se encontraban dentro de la vivienda, roció gasolina y prendió fuego. Tres de ellos murieron, mientras cuatro se encuentran en estado de gravedad. Luego, el sujeto se llevó a su hija de 3 años a Lima, donde finalmente fue capturado. / República Perú