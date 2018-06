La cantante estadounidense, Christina Grimmie, de 22 años, famosa por su participación en el programa de la ‘La Voz’,murió este sábado tras recibir disparos de una atacante cuando firmaba autógrafos al término de un concierto en Orlando (Florida), según informa la CNN.

Armado con dos pistolas, el individuo se acercó a la cantante, de 22 años de edad, cuando estaba firmando autógrafos a la salida de un concierto el viernes por la noche y le descerrajó varios disparos, según ha contado Wanda Ford, portavoz de la Policía de Orlando.

Performer Christina Grimmie was shot at concert @ Plaza Live. Grimmie’s brother tackled shooter Shooter shot himself pic.twitter.com/URpjXlrOdE — Orlando Police (@OrlandoPolice) 11 de junio de 2016

Tras abatir a la cantante, el hombre fue bloqueado por el hermano de Grimmie y se disparó a si mismo. La cantante había terminado minutos antes su concierto en el teatro The Plaza Live junto con la banda Before You Exit.

Grimmie fue trasladada de urgencia un hospital en estado crítico y horas después ha fallecido. “Con gran dolor del corazón podemos confirmar que Christina ha fallecido y se ha ido con el Señor”, ha anunciado su representante, Heather Weiss, en un comunicado.

“Fue tiroteada en su concierto en Orlando y, desafortunadamente, no ha sobrevivido a las heridas de los disparos. Pedimos en este momento que se respete la privacidad de su familia y amigos en este momento de duelo”, ha señalado.

Este habría sido su último tuit