Una mujer ayudó a un chofer a pagar su viaje para apoyar a su hijo en los juegos olímpicos de Río de Janeiro.

La estadounidense Liz Willock solicitó un chofer de Uber para viajar desde Nueva Jersey hasta Filadelfia. En esta ocasión, su conductor fue Ellis Hil. Durante el trayecto, el piloto conversaba sobre su hijo Darren Hill quien forma parte de las selección de lanzamiento de peso en los juegos olímpicos de Río de Janeiro.

La emoción y orgullo de Ellis por ver a su hijo compitiendo, por televisión, era evidente. Sin embargo, Liz no compartía su felicidad. En sus declaraciones para la revista Upworthy señaló que “Estaba consternada porque cualquier buen padre quisiera ver a su hijo compitiendo como atleta, le dije ¡Elis tú eres un padre olímpico! Necesitas ir”.

Liz Willock inició una campaña para recaudar dinero. En once días consiguió 8. 200 dólares que permitirán a este conductor, que jamás ha salido del país, ver la participación de su hijo el próximo 18 de agosto en Río.

El atleta Darrel Hill expresó su gratitud a todos los que donaron dinero para ayudar a su padre:

Would like to personally thank everyone who donated to help my Dad get to Rio, we achieved our goal. God is Good. #Thankful

— Darrell Hill (@B1GHomie) 1 de agosto de 2016