El tenista Roger Federer conquistó el circuito holandés del ATP.

Este triunfo es el torneo número 97 de toda su carrera superando en la final al búlgaro Grigor Dimitrob, por un doble 6-2.

El regreso del tenista suizo al puesto número 1 desplazó del ranking mundial al tenista Rafael Nadal.

Además es el jugador con mas premios ATP 500, su triunfo en Rotterdam le otorgó su 20º título ATP en torneos 500 lo que le convierte en el jugador con más títulos en esta categoría.

Federer, a sus 36 años se convierte en el número uno más veterano de la historia, superando el récord del estadounidense Andre Agassi, quien tenía 33 años cuando ocupó esta posición por última vez en el año 2003.

Ahora el punto de atención en este deporte se centra en Rio de Janeiro, donde se disputará el ATP 500 con participación de Juan Martín Del Potro, quién defenderá los puntos ganados en las semifinales de Delray Beach.

“Gracias Rotterdam! Rompiste el récord de asistencia.. ¡ 120 mil personas! Fue un ambiente increíble” expresó el tenista suizo en su cuenta de Twitter.

Thank you Rotterdam! You broke the record for attendance.. 120k people! It was an amazing atmosphere 👊🏼👏🏼 pic.twitter.com/yAVl8woRgH

— Roger Federer (@rogerfederer) 18 de febrero de 2018