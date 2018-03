avión ruso

Un piloto ruso que salió eyectado de su avión de combate después de ser derribado el sábado en el noroeste de Siria fue asesinado por milicianos luego de aterrizar vivo y resistirse a ser capturado por un grupo vinculado a Al Qaeda, informaron monitores sirios y un miliciano sirio.

Según la cadena Russia Today. Moscú confirmó el derribo de su avión y la muerte del piloto en Siria.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que el piloto ruso había muerto, pero no tenía más detalles.

Un extremista sirio en la zona dijo a The Associated Press que el piloto ruso fue muerto a tiros luego de que se resistió a ser capturado, abriendo fuego con su pistola contra los milicianos que trataron de capturarlo vivo. El combatiente se negó a ser identificado por su nombre porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Un video que circulaba en las redes sociales mostró el cadáver de un hombre, con la cara manchada de sangre, mientras hombres armados y con barba lo rodeaban. Uno de los hombres armados grita: “Es ruso”. No fue posible confirmar la autenticidad del video de forma independiente, pero correspondía a los eventos reportados por la AP.

Según el Observatorio, el avión fue derribado el sábado por la tarde en la provincia rebelde de Idlib, cerca de la ciudad de Saraqeb, que las tropas sirias han estado tratando de tomar bajo la cobertura de los ataques aéreos rusos.

La respuesta rusa

Rusia es un aliado clave del presidente Bashar Assad y ha estado efectuando una campaña militar en su apoyo desde 2015. Desde entonces, las fuerzas gubernamentales sirias han capturado amplias zonas del país y en las últimas semanas han estado avanzando en la provincia noroccidental de Idlib, controlada por los rebeldes. La provincia también es un bastión de la rama de Al Qaeda en Siria y otros grupos islámicos.

Horas antes, el Observatorio y el brazo mediático de milicianos vinculados con Al Qaeda informaron de intensos ataques aéreos contra un bastión rebelde en el noroeste de Siria.

El Observatorio informó que hubo más de 35 ataques aéreos contra Saraqeb desde las últimas horas del viernes, añadiendo que muchos de sus residentes estaban huyendo del lugar.

La Agencia de Noticias Ibaa, del Comité de Liberación del Levante, una organización vinculada con Al Qaeda, dijo que aviones de guerra y helicópteros rusos y sirios han estado atacando Saraqeb y Tel Mardeekh en la provincia de Idlib desde las primeras horas del sábado.

Las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados ingresaron a Idlib, un baluarte de la oposición, acercándose más a una carretera clave que conecta las dos ciudades más grandes de Siria: Damasco y Alepo.

La ONU dice que más de 270.000 personas han debido huir de Idlib debido al ataque del gobierno desde el 15 de diciembre./AP