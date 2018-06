Ayuda social

Tras el paso de la tormenta Harvey en Texas, cientos de familias norteamericanas quedaron en la calle afectadas física y psicológicamente. Sin embargo la solidaridad de varios famosos de Hollywood no se hicieron esperar.

La empresaria Kim Kardashian mediante su cuenta de Twitter escribió “Houston estamos orando por ti, mi mamá, hermana y yo donaremos $500.000 dólares a la Cruz Roja y al Ejército de Salvación de los Estados Unidos.”

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 de agosto de 2017