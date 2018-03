“A mí me gusta que me traten como dama/ Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama/ A mí me gusta que me digan poesía / Al oído por la noche cuando hacemos groserías”, ¿lo leíste cantando?, entonces no caben dudas que también eres uno de los que ha caído ante las redes de esta pegajosa canción.

Pues esta canción la interpreta Becky G, quien junto a ‘Mayores’ se volvió mundialmente conocida

La cantante estadounidense de ascendencia mexicana ha recibido muchas críticas por la letra de su canción, pero ella ha hecho oídos sordos y declaró que hay gustos para todos.

Becky G se robó las miradas de muchas personas alrededor del mundo por su gran sensualidad. La reggaetonera de 20 años usa vestidos muy sexys en sus presentaciones. Sin embargo, no siempre lució así.

Aquí te dejamos algunas fotos de cómo se veía antes de conseguir la fama mundial.