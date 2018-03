Esta semana comenzó a circular en redes sociales una imagen sobre “Bill Clinton, desnudo” mientras aparentemente una mujer le hace un masaje.

La fotografía ya había estado en línea desde noviembre pasado, pero estos días se volvió viral, debido al caso de Donald Trump y las supuestas pruebas que tiene Rusia contra el electo presidente de Estados Unidos.

La imagen es borrosa y, por supuesto, no es posible afirmar que se trata del expresidente demócrata, y la imagen más bien recuerda a la escena de la serie de televisión “The Good Wife”, donde uno de los protagonistas es fotografiado mientras una trabajadora sexual le da un masaje, lo que desata un conflicto político y marital.

Sin embargo trae también a la memoria de los estadounidenses en ‘affaire’ que tuviera Clinton con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, en la década de los 90.

Well that’s one less thing for Hillary to worry about.👵💦https://t.co/SdBPrsuuhg thx @UNILAD 📚’Private: Alison Jackson’ Out now! Link in bio!

— Alison Jackson (@alisonjackson) 19 de noviembre de 2016