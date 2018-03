Bolillo Gómez

Totalmente indignado y en medio de la decepción por la derrota, Hernán Darío Gómez brindó declaraciones tras el partido entre Panamá y México.

El director técnico de Panamá afirmó estar “impresionado” por la forma en que el árbitro del cotejo semifinal de la Copa de Oro dirigió y pitó en contra de su selección.

“En un momento del partido pensé en irme, pero no lo hago por el grupo que tengo, pero esto es para retirarse del futbol. Todo lo que los futbolistas mexicanos, panameños, es gente limpia. Los que estaban en la cancha es gente limpia”, aclaró.

“Los muchachos no querían volver. Querían marcar un precedente”, reiteró Gómez. Y agregó: “prefiero ya no hablar de eso, sino quiero hablar de salvar el fútbol. No sé de dónde viene. Mi vida es el futbol, en el país”.

Sobre su combinado dijo: “Que se sientan orgullosos de ellos, que gracias a dios terminaron el partido y que vienen las eliminatorias, hicieron una muy buena Copa Oro y que vamos a ir al Mundial. Vamos a trabajar con todo nuestro corazón para ir al Mundial”, adelanta.