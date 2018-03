Scott Westgarth, boxeador británico, ganó un combate contra Dec Spelman, pero murió una hora después de terminada la pelea.

Westgarth, de 31 años de edad, ofreció una entrevista luego del combate en la que se le vio hacer gestos de dolor y malestar.

Luego de eso, en el camerino de la arena, se sintió mareado y débil. Los paramédicos lo llevaron al hospital Royal Hallamshire, pero murió dos días después de haber ingresado a la casa de salud.

Según RT, ” Westgarth, quien comenzó su carrera de boxeador a los 24 años, tenía un historial de 10 peleas profesionales, en las cuales obtuvo siete victorias, dos de ellas por nocaut”.

Dec Spelman se pronunció en sus redes sociales por la muerte de quien fuera su contrincante en su más reciente pelea.

“Absolutamente desconsolado y sin palabras. Continuaré orando por la familia de Scott y las personas cercanas a él. Descansa mi amigo”, dijo Spelman.

Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott’s family and the people close to him rest easy my friend 🙏 xxx

Según RT, “El exboxeador británico Lennox Lewis también expresó su pesar por la muerte de Westgarth: “Envío oraciones de guía y fortaleza a su familia, y a su compañera, Natalie. Será extrañado por todos los que tocó“, fue parte del mensaje”.

Just heard the terrible news of @scottwestgarth’s passing. Sending prayers of guidance and strength to the family, and his partner, Natalie.

–

He will be sorely missed by all those he touched. Rest easy champ! pic.twitter.com/VASzYFQ6Xh

— Lennox Lewis (@LennoxLewis) 26 de febrero de 2018