Una mañana de trabajo que una reportera no olvidará con facilidad.

Los seguidores del programa británico BBC Breakfast tuvieron un abrupto despertar cuando un reporte muy serio del Brexit fue interrumpido por sonidos sexuales.

La reportera Emma Vardy se encontraba en un enlace en vivo afuera del Palacio de Westminster cuando comenzaron a escucharse extraños gemidos para sorpresa de la producción que no pudo interrumpir la intervención.

Como toda una profesional, Vardy se mantuvo estoica aunque por momentos lucía incómoda. En ningún momento se rió o comentó la situación y terminó su reporte.

En el estudio las caras eran de incredulidad, pero tampoco hablaron de lo sucedido.

Al final se descubrió que todo fue una “broma” con altavoces y que Vardy terminó furiosa su intervención.

En redes sociales, la reportera lo tomó con un poco más de calma.

Thanks Pascale Day for your kind comments. This morning was a little (ahem) quieter 😇 https://t.co/o7Tkaf1NRz

— Emma Vardy (@EmmaVardyTV) 11 de noviembre de 2017