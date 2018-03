Quién no recuerda a ‘Sabrina, la bruja adolescente’, esa serie estadounidense que nos contaba las aventuras de una joven bruja.

Como sabemos que te encantaría ver qué pasó con los actores que formaron parte del elenco de esta serie, te mostramos cómo lucen hoy ‘Libby Chessler’, la enemiga de Sabrina

‘Libby’, interpretada por Jenna Leigh Green, apareció en producciones como ER y Dharma and Greg. Posteriormente inició su carrera en el teatro musical.

I pre gamed my bday pretending 2 B a doctor. Now cocktails b4 I wake up and REALLY celebrate! Not a bad day at all! pic.twitter.com/KhyUfRdFy9 — Jenna Leigh Green (@jemma22) agosto 22, 2014

Jenna es una destacada productora en Broadway y para seguir con el tema de las brujas, participa en el musical de ‘Wicked’ en Nueva York.

“@shanshii: This is my new favorite thing. @jemma22 is flawless ❤️ http://t.co/4wLMGI8Maf (cc. @rawl_mtz )” ah shucks! Thank you so much! — Jenna Leigh Green (@jemma22) febrero 26, 2014