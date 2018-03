El hecho sucedió en la estación de autobuses Greyhound de Richmond, cuando se desarrollaba un entrenamiento de contraterrorismo.

Autoridades federales investigan el tiroteo en el que un hombre armado mató a disparos a un policía estatal de Virginia antes de ser muerto a tiros por otros dos agentes en una estación de autobuses en Richmond, la capital del estado de Virginia

El hecho sucedió en la estación de autobuses Greyhound de Richmond, cuando se desarrollaba un entrenamiento de contraterrorismo. Los policías tenían que identificar y cuestionar a la gente que consideraban sospechosa, como forma de interceptar drogas y armas.

Los testigos dicen que el sospechoso caminó hacia el policía Chad Dermeyer, de 37 años, y le disparó.

Steven Flaherty, superintendente de la Policía Estatal de Virginia dijo que aunque no hay mucho que se haya descartado, “no hay indicaciones que se trate de terrorismo”.

Otros dos civiles resultaron heridos de bala, pero sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Flaherty no reveló el nombre del sospechoso para informar primero a su familia más cercano, pero dijo que no era del área. Agregó que tenía registro de arrestos pero no era buscado. / VOA