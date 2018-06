Cuando Ben, de 25 años, fue a visitar a su abuela, quedó sorprendido al abrir la computadora y descubrir cómo había tecleado su última búsqueda en Google.

“Por favor, traduzca estos números romanos mcmxcviii. Gracias”, había escrito May Ashworth, de 86 años, en el buscador.

Al joven le emocionó la ternura de su abuelita y decidió compartir la captura de pantalla en Twitter.

Claro está, Ben no pensó que su tuit se tornaría viral. Tampoco esperó recibir una respuesta del gigante tecnológico.

El joven preguntó a su abuela por qué utiliza “gracias” y “por favor”. Ella respondió que cree que hay una persona física en las oficinas de Google que se encarga de las búsquedas.

“Pensó que al ser educada y tener buenos modales la búsqueda sería más rápida”, explicó Ben.

El mensaje que Ben compartió en Twitter fue: “¡Oh, Dios mío! Abrí la computadora de mi abuela y cuando ella busca algo en Google escribe ‘gracias’ y ‘por favor’. No puedo parar de reír”.

El joven dice que vio su tuit en varios medios de comunicación e incluso recibió alguna llamada de Estados Unidos para hablar en un programa.

Y los operarios de Google no quisieron ser menos. Su respuesta la redactarón así:

“Querida abuela de Ben, esperamos que esté bien. En un mundo con miles de millones de búsquedas, la suya nos hizo sonreír. ¡Ah! Y es 1998. Muchas gracias”.

Omg opened my Nan's laptop and when she's googled something she's put 'please' and 'thank you'. I can't 😂😂😂 pic.twitter.com/hiy2tecBjU

— Ben Eckersley (@Push10Ben) 9 de junio de 2016