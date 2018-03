El mandatario estadounidense, Donald Trump, continuó este domingo sus críticas a los medios con un insólito montaje de una escena en la que participó en la WWE, organización de espectáculos de lucha libre, para mostrar cómo “golpea” a la cadena CNN. El tuit se viralizó en cuestión de minutos.

En su cuenta oficial, Trump publicó un video de casi 30 segundos con las etiquetas #FraudNewsCNN y #FNN. El presidente usó imágenes del evento Wrestlemania 23, en abril de 2007, cuando “peleó” contra el entonces líder de la organización, su amigo Vince McMahon.

En el “meme” publicado, un montaje reemplaza la cabeza del empresario con el logo de CNN, graficando así su enfrentamiento con el medio, al que ha calificado en varias oportunidades como Fake News (noticias falsas) y acusado de realizar una cobertura parcializada de su gobierno.

Mientras sus defensores aplaudieron su mensaje, sus opositores consideraron que es una incitación a la violencia.

Sin embargo, CNN respondió a la publicación con una nota en su portal que se titula: “Trump da puñetazos a CNN en un tuit infantil”.

En la publicación el medio asegura que “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lucha con una serie de desafíos tanto en su país como fuera… pero en Twitter lucha contra CNN.”

CNN statement responding to the president: “We will keep doing our jobs. He should start doing his.” pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG

— Brian Stelter (@brianstelter) 2 de julio de 2017