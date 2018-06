El periodista peruano Phillip Butters, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por su polémicas y racistas declaraciones contra ecuatorianos, fue invitado a una entrevista telefónica en el programa radial Exitosa Deportes.

Ahí, Butters aprovechó para pedir disculpas al jugador de la selección ecuatoriana de fútbol Felipe Caicedo.

Butters afirmó que no quiso ofender a Felipe Caicedo ni a los jugadores ecuatorianos, sino elogiarlos por sus características físicas.

“Phillip en castellano es Felipe, de tal manera que (Caicedo) es mi tocayo, lo que pasa es que se ha politizado, se han herido susceptibilidades hay gente que se ha visto ofendido. Pero yo he crecido siendo llamado gallina por los ecuatorianos y acá nosotros les decimos monos y yo nunca me he sentido ofendido”, dijo Butters.

“En último caso si Felipe que es mi tocayo se siente molesto en su dignidad personal yo retiro lo dicho y ya está, pero no hay que hacer de esto un tema de Estado que no lo es”.

“Si Felipe se siente ofendido… sorry baby”, señaló. “Lo mejor que puedo hacer es retirar lo que he dicho de Felipe, más ni puedo hacer”.