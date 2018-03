Ecuador brilló en el Campeonato Sudamericano Junior de Squash al obtener 9 medallas de oro.

David Costales, jugador quiteño de 15 años de edad, se proclamó tricampeón regional.

Además, la pichinchana Micaela Donoso, ganó oro en dobles y en equipos.

En el torneo realizado en la ciudad de Lima, contó con la presencia de delegaciones de 10 países.

El equipo ecuatoriano ganó las categorías sub 11, sub 13 ,sub 15 y sub 17 en masculino y femenino.