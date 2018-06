El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con retirar ayuda a los países que no respalden la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México para ser anfitriones de la Copa Mundial de 2026.

Aunque la FIFA no tiene la facultad para proceder contra la candidatura de Norteamérica por los dichos de Trump, la reglamentación del proceso resalta que los gobiernos pueden tener una “influencia indebida” en la elección.

Marruecos es el otro aspirante de la máxima cita del fútbol. El Congreso de la FIFA se reunirá el 13 de junio para selección la sede del torneo de 2026, y se necesita una mayoría de los votos de los 207 miembros de la FIFA. También podrían descartar las dos candidaturas, lo cual podría derivar en un reinicio del proceso.

En su cuenta de Twitter, Trump declaró: “Estados Unidos ha presentado una candidatura FUERTE con Canadá y México para la Copa Mundial 2026. Sería una lástima que los países que siempre apoyamos hicieran cabildeo en contra de la candidatura de Estados Unidos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos países cuando no nos apoyan (incluso en las Naciones Unidas)?”.

Su colega mexicano, Enrique Peña Nieto, respondió al mensaje en Twitter: “Podemos tener diferencias pero el fútbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y EUA como sede de la Copa Mundial 2026”.

Trump se reunió esta semana en Washington con el presidente francés Emmanuel Macron. El presidente de la federación francesa de fútbol, Noel Le Graet, dijo este mes al diario deportivo L’Equipe que la entidad apoyará a Marruecos. Francia tiene nexos históricos con Marruecos, donde se habla el francés.

Por el momento, la FIFA declinó el viernes referirse “a cualquier declaración relacionada con el proceso de elección”.

Las federaciones miembro tienen que “aceptar y reconocer” que las actividades del gobierno “podría afectar de manera adversa la integridad del proceso y crear una influencia indebida”.

Declaraciones previas de Trump en las que fustigó de manera generalizada a países africana podrían influir en algunos de los votantes. Aunque Marruecos no podrá votar, las 53 federaciones africanos podrían definir el ganador en Moscú.

“Canadá apoya con todo la candidatura de Norteamérica para el Mundial 2026 — y estamos preparados para recibir al mundo para un torneo increíble. Fantástico ser socio con @EPN y @RealDonaldTrump en esto”, escribió el primer ministro canadiense Justin Trudeau en Twitter el viernes, refiriéndose a las cuentas de Peña Nieto y Trump.

