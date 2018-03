Ceri Jones tiene 22 años y decidió ir al dentista luego de ver una protuberancia en sus encías que parecía ser un absceso, es decir una acumulación de pus.

Tras creer que tenía una infección acudió al dentista, pero el diagnóstico fue algo mucho más grave. Lo que Ceri Jones tenía era carcinoma adenoide quístico, un tipo de tumor cancerígeno muy poco común.

Este tumor aparece en las glándulas salivales que afecta a todo el cráneo. La intervención médica obligo a realizar una reconstrucción de la cabeza de Ceri Jones.

Según el portal RT, “Entre otros procedimientos, a Jones le reemplazaron la mandíbula superior izquierda por una de titanio. Lo mismo hicieron con los huesos de ese lado del rostro. Pero eso no fue suficiente, y por lo avanzado del cáncer también le tuvieron que extirpar el ojo izquierdo”.

La misma joven sostiene que en noviembre del año pasado, su dentista no pudo resolver el problema y la derivó a un especialista que la diagnosticó con cáncer. En abril de 2017 se sometió a la operación de extirpación del tumor y reconstrucción de los huesos que duró 36 horas.

Hoy, Ceri Jones continúa con su proceso de recuperación. La joven se trasladó desde Reino Unido hasta Florida para recibir tratamiento de radioterapia que le ayudaría a eliminar las células cancerosas.

