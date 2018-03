La concejala Carla Cevallos denunció haber sido víctima de agresión.

A través de las redes sociales, Cevallos indicó que la agresión se produjo en las instalaciones de la Casa de la Selección durante la presentación de un proyecto en dicho lugar.

Según Cevallos, en el evento varias personas interrumpieron la rueda de prensa para referirse a ella de manera agresiva.

La concejala comentó que la criticaron por no haber votado a favor de la iniciativa para prohibir los espectáculos públicos que impliquen la muerte o tortura de animales que se votó el pasado 7 de marzo.

Apenas nueve integrantes del Concejo, de los 21 presentes en ese momento, votaron a favor, por lo que la propuesta fue archivada.

“Tengo que recalcar que me he considerado proteccionista de los animales pero no es un tema de votación de que soy animalista o no soy animalista. Es un tema de democracia… Como concejal de Quito yo tengo que respetar la voluntad del pueblo que ya decidió. No puedo decidir por todos los quiteños y fue por eso mi votación en el Concejo Metropolitano”, explicó en un comunicado.