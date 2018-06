El dirigente opositor Leopoldo López recibió el sábado el beneficio de casa por cárcel tras pasar más de tres años detenido en una prisión militar, anunció el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

López, de 46 años, recibió la “medida humanitaria” de casa por cárcel por su “situación de salud”, indicó en un comunicado el máximo tribunal.

La medida fue acordada por el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, quien decidió evaluar el caso “en virtud que existían serios señalamientos de irregularidades” en la distribución del expediente y por información recibida sobre la “situación de salud” del político, refiere el escrito.

Uno de los abogados de López, Javier Cremades, consideró la medida otorgada a López como un “paso adelante”, y atribuyó la decisión como un “gesto de debilidad del régimen de (Nicolás) Maduro y de fortaleza de la oposición”.

En declaraciones a The Associated Press, Cremades aclaró que el beneficio de “casa por cárcel” significa que López debe cumplir el resto de su condena en su domicilio, del que no puede salir.

El dirigente opositor Henrique Capriles tuiteó que “Nos da gran alegría que Leopoldo López esté en su casa con su familia !Tiene que darse su libertad plena como a todos los presos políticos!”

López fue detenido en febrero del 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y un año después fue condenado a casi 14 años de prisión señalado de promover unas violentas protestas callejeras en la capital que dejaron tres muertos y decenas de heridos. AP