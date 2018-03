Allen Tarpley, un conocido cazador estadounidense de caza mayor, ha colgado en Internet una polémica fotografía de su hijo de 7 años sujetando un rifle con la mano izquierda y con la mano derecha tendida sobre el lomo de un león muerto, al cual exhibe como trofeo en un safari africano, informa ‘Daily Mail‘. Tarpley ha hecho lo mismo con su hijo de 9 años.

La imagen, titulada ‘Mi hijo de siete años con su primer león’, ha sido descrita por activistas anticaza como “repugnante”. Un portavoz de la organización No Seremos Silenciados por los Cazadores (WWNBSAH, por sus siglas en inglés), que encontró las imágenes en un grupo a favor de la caza llamado ‘El Padre Puede Estar Muy Orgulloso’, alerta acerca de que los niños están siendo insensibilizados ante la masacre innecesaria de animales. “¿Qué tipo de padres roban la inocencia e infancia de esta forma?”, sostiene.

La cuenta de Twitter a la que Tarpley subió las fotografías ha sido eliminada de la red social como consecuencia de las numerosas protestas de los internautas.

Anteriormente el portal The Dodo ha realizado una impactante lista con la cantidad de dinero que los cazadores de trofeos en Zimbabue, en su mayoría estadounidenses, están dispuestos a pagar.

