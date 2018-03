Hay chicas que aceptan ser celosas a morir, otras que no son celosas para nada y, por último, hay quienes dicen ser celosas a un nivel ‘normal’.

A pesar de ello, hay cinco situaciones que las mujeres no podrán evitar sentirse celosas cuando las viven.

1.- Que el novio no le cuente algo a su chica, pero sí a otra persona.

No importará si esa otra persona es su madre, las chicas no pueden evitar sentirse celosas cuando se enteran que su chico le confió algo a alguien y a ellas no.

2.- Coquetear con otra mujer.

Este punto es obvio, a ninguna chica le va a gustar, todas se pondrán celosas si ven a su novio sonreír, guiñar un ojo, coquetear con otra chica. Los celos se encienden más cuando el novio lo niega o le dice que “vio otra cosa”.

3.- Más atención a otras ‘cosas’

Las chicas se pondrás celosas, sin duda, si su novio no le da la atención necesaria y prefiere concentrarse en otras cosas, como los videojuegos, la televisión, el internet, etc.

4.- Elogiar la belleza de otra chica

No es ni siquiera necesario elogiar los atributos físicos, basta con comentar lo linda que se ve otra chica, eso hará que se pongan celosas al 100%. No importará si la mujer elogiada es Megan Fox, Salma Hayek, las novias explotarán de celos.

5.- Salidas con amigas.

No es del agrado de las chicas que su novio salga con otra mujer, no importa si la confianza en ellos sea muy alta, hay cierta amiga que sacará de casillas a las mujeres. No Las dejará tranquilas por mucho que sus novios les aseguren que es una salida de amigos o negocios.