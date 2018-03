La bebida tendrá 6,7 grados de alcohol y un color anaranjado, para hacerla más similar a la sangre.

Al acecho y con burbujas de por medio se ha conocido una increíble noticia para los fans de la serie zombie más popular de los últimos tiempos.

Hace un par de semanas se dio a conocer que la cerveza Duff, creada para “Los Simpson”, comenzaría a ser comercializada mundialmente y los terroríficos balbuceos de zombies solicitando su propia bebida no se hicieron esperar.

Skybound Entertainment, la compañía realizadora de la serie comentó que lanzarían su propia marca en conjunto con la empresa elaboradora de bebidas alcohólicas Terrapin Beer Company.

“Hecha con cáscara de naranja color sangre y una terrorífica cantidad de lúpulo para sedientos de sangre, te preparará para el próximo apocalipsis zombie”, afirma el comunicado oficial.

Su graduación alcohólica será de 6,7%.

Aún no se ha dado a conocer su fecha de venta, pero según el diario The Examiner coincidiría con la transmisión de la sexta temporada, el próximo 11 de octubre en Estados Unidos y el día siguiente para el resto del mundo.

We can confirm, TWD Beer is happening! With @TerrapinBeerCo! Get your taste buds ready! http://t.co/FnaQb3L1nA pic.twitter.com/tEEm5fnGIM

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) julio 24, 2015