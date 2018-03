Champions league

La jerarquía del Real Madrid pesó más que el talonario del Paris Saint-Germain. No obstante, la llave todavía está abierta.

Sin jugar bien, el reinante campeón de Europa le dio la vuelta a un marcador adverso y venció el miércoles 3-1 al líder de la liga francesa para sacar ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.

Y el primer asalto del duelo entre Cristiano Ronaldo y Neymar fue para el astro portugués. El ganador de cinco Balones de Oro facturó un doblete en el estadio Santiago Bernabéu.

“Este club tiene 12 Champions y es por algo”, afirmó el técnico madridista Zinedine Zidane.

El volante Adrien Rabiot puso en ventaja al PSG a los 33 minutos, pero Cristiano niveló el marcador al convertir un penal cerca del descanso tras una falta cometida por el argentino Giovani Lo Celso.

Acorralado por el asedio del club parisino, el Madrid concretó el triunfo con el segundo tanto de Cristiano a los 83 y el brasileño Marcelo selló la cuenta a los 86 tras una gran asistencia de Marco Asencio.

Cuando apenas transcurre febrero, los merengues buscan salvar la temporada con la conquista de una 13ra Copa de Europa, y tercera consecutiva. Fue la consecuencia de marchar a 17 puntos detrás del líder Barcelona y su eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el modesto Leganés.

“Los jugadores saben lo que nos jugamos y queremos demostrar siempre que este club vale siempre y lo hicimos del 1 al 90”, destacó Zidane.

Las circunstancias obligaron a que Madrid saliera a apretar desde el arranque, con Cristiano fallando un mano a mano frente al arquero Alphonse Areola, estampándole el balón en el rostro con su remate. El luso desperdició otra oportunidad cuando disparó por encima del travesaño desde corta distancia.

Pero el PSG no tardó en responder para equilibrar el trámite, haciéndolo con las espadas de Neymar y Kylian Mbappé, los dos jugadores que el club financiado por un consorcio de Catar adquirió el verano pasado. El precio que pagó por el brasileño Neymar fue de 222 millones de euros para destrozar el récord de transferencias del fútbol.

Esta fue el primer gran examen del PSG tras los fichajes y dio la impresión que lo superaba con su gol inicial, involucrando a sus tres delanteros. Mbappé gestó la jugada por la derecha y filtró un centro al área. Con viveza, el uruguayo Edinson Cavani dejó pasar el balón y la definición quedó para un Rabiot en soledad luego que el primer remate de Neymar había sido despejado por un zaguero.

Cristiano no perdonó cuando le tocó cobrar la pena máxima, luego que Toni Kroos fuera jaloneado en el área por Lo Celso, cuya presencia en el once titular como volante de contención causó sorpresa. Areola adivinó la dirección, pero no pudo repelar el potente disparo de Cristiano.

En el segundo tiempo, el PSG se apoderó del control del partido y fue peligroso ante un Madrid desdibujado. También pudieron haber sido beneficiados por un penal que el árbitro italiano Gianluca Rocchi no pitó por una aparente mano del capitán madridista Sergio Ramos.

Unai Emery, el entrenador de los franceses, decidió mover ficha con el ingreso del lateral Thomas Meunier por Cavani.

Pero los cambios de Zidane resultaron más decisivos, en particular el ingreso de Asensio por Isco para los últimos 11 minutos.

El segundo gol de Cristiano cayó cuando le pegó con su rodilla, luego que Areola había repelido un centro rasante de Asensio. Y el tanto de Marcelo también llegó por conducto de un centro de Asensio desde la izquierda.

Ese gol le da al Madrid un margen importante para administrar en el choque de vuelta, que se jugará el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes de París.

Zidane no se fía: “Ganando 3-1 esto no se ha acabado”, advirtió el timonel francés. “Hay un partido de vuelta, hay que jugarlo y no confiarse. Quedan 90 minutos y sabemos que vamos a sufrir”.

Contrariado por el resultado, Emery apuntó hacia al arbitraje, recriminándole a Rocchi por no señalar las faltas del Madrid.

“Tengo sensaciones contradictorias, porque cuando mejor estábamos, el Real Madrid se llevó el partido”, dijo Emery. “No merecimos un mal resultado. Puede que se haya decidido por los pequeños detalles y el árbitro no nos ha ayudado”.

Cristiano llegó a 101 goles en la Champions con el Madrid, cifra récord para un jugador con el mismo club. Lleva 11 goles en siete partidos en esta edición.

“Es complicado hablar de él”, dijo Zidane sobre Cristiano. “Siempre aparece en las grandes citas”. / AP