Ander Herrera anotó un gol, prodigó un pase para otro y anuló a Eden Hazard mediante una férrea marca, para que el Manchester United derrotara el domingo 2-0 a Chelsea, con lo cual se apretó la lucha por el título en la Liga Premier inglesa.

“Creo que el partido fue casi perfecto”, manifestó Herrera.

Incluso en una jornada en la que dio descanso a su astro Zlatan Ibrahimovic, el United endilgó al puntero de la Premier su quinta derrota en la campaña. Chelsea vio reducida a sólo cuatro puntos su ventaja respecto del Tottenham, cuando restan seis fechas para que concluya la temporada.

El ecuatoriano Antonio Valencia jugó durante los 90 minutos de partido y dedicó la victoria a las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril de 2016.

After 1 year of the earthquake in Ecuador, I want to dedicate today's result to the people of my country @ManUtd_Es pic.twitter.com/xBJFL8bzKu

— Antonio Valencia (@anto_v25) 16 de abril de 2017