En diciembre del 2015, Justin Bieber compartió la foto de una joven en su cuenta de Instagram. En la publicación el cantante escribió “¡Oh, Dios mío! ¿Quién es esta chica?”.

La búsqueda cibernética dio con el paradero de Cindy Kimberly, joven de nacionalidad española que estudiaba y trabajaba como niñera en Denia, una pequeña localidad española en donde ganaba 3 euros la hora.

Después de un mes y medio, la joven no sólo conquistó a Bieber, sino que las principales marcas del mundo se pelean por tenerla en las pasarelas.

A un mes de su hallazgo, la adolescente señaló a Daily Mail que se siente como en un cuento de hadas y que se está preparando para debutar en las pasarelas de la Semana de la Moda en Madrid.

Además agregó que su vida “Cambió de manera positiva desde que Justin apareció. Al principio me sentí muy abrumada y no supe cómo lidiar con ello, pero ahora ya me estoy acostumbrando”.

Desde su saltó a la fama, la joven española aseguró que ha recibido muchas ofertas de trabajo y que sus seguidores en Instagram se multiplicaron en tan solo unos días.

‘So blurred’ no shit Una foto publicada por Cindy Kimberly (@wolfiecindy) el 6 de Ene de 2016 a la(s) 9:15 PST

Una foto publicada por Cindy Kimberly (@wolfiecindy) el 10 de Ene de 2016 a la(s) 12:36 PST

Una foto publicada por Cindy Kimberly (@wolfiecindy) el 22 de Ene de 2016 a la(s) 5:40 PST

Fuente: 24Horas.cl