Hoy conoceremos 4 historias inspiradoras, su filosofía: no importa la edad que uno tenga, nunca hay que parar por salud, pasión, para subir el ánimo, tener independencia o mantener en buen estado su organismo, estos amantes del deporte pedalean, nadan, corren y suben montañas con la misma energía que cualquier adolescente, los expertos aseguran que hacer cualquiera de estos ejercicios aporta vitalidad, más aún cuando uno ha sobrepasado los 80 años, sí como lo oye, estos ágiles deportistas tienen más de 8 décadas, si practica alguna actividad física pero sobre todo si aún no se anima a hacerlo no puede perderse este reportaje acerca de estos deportistas a los 80.