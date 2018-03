Cine Estados Unidos

Los recién llegados a las carteleras de Estados Unidos y Canadá, “Fifty Shades Freed”, “Peter Rabbit” y “The 15:17 to Paris”, inyectaron un poco de aire fresco a un mercado que ha estado dominado durante semanas por “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “The Greatest Showman” y varios filmes nominados al Oscar.

Sin embargo, solo están preparando el escenario para “Black Panther”, que se estrena la próxima semana.

“Fifty Shades Freed” amarró el primer lugar en las taquillas. Universal Pictures calculó el domingo que el capítulo final de la saga de Christian Gray y Anastasia Steele ganó 38,8 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera, lo cual es significativamente menos que el debut de la primera película con 85,2 millones y de la secuela, con 46,6 millones, pero lo suficiente para que la franquicia de tres cintas supere los 1.000 millones de dólares a nivel internacional. Una vez más, la mayor parte de la audiencia el fin de semana del estreno (el 75%) estuvo integrada por mujeres.

El acalorado romance superó a otros competidores nuevos como “Peter Rabbit”, con la voz de James Corden, y “The 15:17 to Paris”, de Clint Eastwood. “Peter Rabbit” saltó al segundo lugar con 25 millones de dólares y “The 15:17 to Paris” se ubicó en tercer lugar con 12,6 millones.

“Jumanji: Welcome to the Jungle” cayó al cuarto lugar con 9,8 millones y “The Greatest Showman” quedó en quinto con 6,4 millones de dólares.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1. “Fifty Shades Freed”, 38,8 millones (98,1 millones a nivel internacional).

2. “Peter Rabbit”, 25 millones

3. “The 15:17 to Paris”, 12,6 millones (5,3 millones internacional)

4. “Jumanji: Welcome to the Jungle”, 9,8 millones (7,5 millones internacional)

5. “The Greatest Showman”, 6,4 millones (8,7 millones internacional)

6. “Maze Runner: The Death Cure”, 6 millones (23,5 millones internacional)

7. “Winchester”, 5,1 millones (860.000 millones internacional)

8. “The Post,” 3,5 millones (5,9 millones internacional)

9. “The Shape of Water”, 3 millones (3,1 millones internacional)

10. “Den of Thieves”, 2,9 millones (4,4 millones internacional)