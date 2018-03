Hay dos pasajes de la serie Juego de Tronos en las que aparece el personaje de Armeca.

Armeca aparece en la primera y segunda temporada de Juego de Tronos en dos pasajes muy breves, escuchando la lectura de ‘El Arte de la Seducción’ y después de la batalla Blackwater.

Sahara Knite, la actriz quien encarna al personaje de Armeca, tuvo uno de los papeles más pequeños de la serie, pero no hay problema, porque Sahara decidió tomar su segunda opción, una carrera en la industria del cine para adultos.

Según el portal Yahoo, “Tras participar en Juego de Tronos, Sahara trabajó durante seis meses en la industria de la moda, pero no tuvo éxito, así que se dedicó al cine X”. Sahara, cuyo verdadero nombre es Saeeda Vorajee, tiene ascendencia india y formación musulmana.

Hay varios grupos de seguidores y del espectáculo que bautizaron a Sahara como “La primera estrella del porno musulmana en el reino Unido”.

Yahoo sostiene que varios grupos religiosos ya enviaron mensajes amenazantes en contra de la actriz.

