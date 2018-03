cine y cultura

Recientemente salió al público el primer póster de la película ‘Tom Raider’, en la que aparece la actriz Alicia Vikander, protagonista principal del film. Pero el exceso de photoshop enfureció a los fanáticos de la cinta, los cuales mostraron su descontento en redes sociales.

Lo que molestó a los fanáticos fue el cuello de la actriz, pues en el póster se ve muy alargado y hace notar el uso del programa de retoques.

Luego de que el descontento se dio a conocer, varios internautas crearon memes para burlarse de lo sucedido.

La película se estrenará en marzo de 2018 y tras publicarse el primer póster, los fanáticos esperan ansiosos la cinta de acción.

Hey @tombraidermovie , I fixed your #tombraider poster for you. Looks more organic now. pic.twitter.com/06szHEBxdc

Lara Croft sure has grown since we last saw her. Or at least her neck has. #tombraider pic.twitter.com/MnL0S9P2Ak

— JonnyB (@JonnyBeoulve) 18 de septiembre de 2017