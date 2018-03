A través de un boletín de prensa, el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero han propuesto a Cinthya Viteri como la candidata presidencial por la coalición “La Unidad”.

A continuación el boletín

“LA 6 PSC Y MADERA DE GUERRERO A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ECUADOR Y A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD:

1) Las candidaturas son medios para servir al pueblo, fundamentalmente creando bienestar y empleo, y son la herramienta necesaria para rescatar y concretar valores y propuestas. Ha llegado ya el momento de empezar a plantearlas y analizarlas, a fin que los ecuatorianos puedan decidir lo que les conviene para Progresar en Libertad.

2) Jaime Nebot insiste, como lo ha hecho por largo tiempo, en que continuará sirviendo al Ecuador desde la Alcaldía de Guayaquil hasta mayo del 2019, y en que seguirá luchando frontalmente por la libertad y progreso de los ecuatorianos, apoyando lo que les haga bien y rechazando lo que les perjudique, venga de donde viniere.

3) Consta en un video, que es público, que el señor Guillermo Lasso ha manifestado terminante y expresamente que no quiere hacer y que no va hacer ningún entendimiento con los socialcristianos, porque –según él- nuestro apoyo lo hizo fracasar en las elecciones del 2013 y que así lo ha dicho hasta el Presidente Correa.

4) Con mucha responsabilidad y civismo se ha creado una corriente -de la cual somos parte- que respetando Movimientos, Partidos e ideologías, y sin sectarismos regionales ni de ningún tipo, ha logrado, manteniendo una enriquecedora diversidad, la coincidencia y unidad en la búsqueda de la democracia, la libertad y un modelo de desarrollo que, reconociendo la importancia de la inversión privada nacional y extranjera, logre el ambiente necesario para que el país funcione con una administración austera y recursos que garanticen el crecimiento económico y el empleo. El desarrollo de este planteamiento consta en un documento aparte emitido por La Unidad.

5) Comedidamente queremos presentar al interior de la Unidad, el nombre de Cynthia Viteri para que – al igual que otros nombres que puedan proponer otros integrantes de La Unidad- sea considerada como candidata a la Presidencia de la República. A los méritos y trayectoria de tan respetable dama se añade el pragmatismo de los últimos sondeos independientes de opinión que, a fecha 11-12 de junio y a nivel nacional, reflejan lo siguiente:

Jorge Glass: 27%

Guillermo Lasso: 14%

Cynthia Viteri: 12%.

Otros candidatos: cifras inferiores.

Hay que considerar que en las presentes y próximas circunstancias, es improbable que un candidato que hoy tiene 27% suba al 40% necesario para que no exista una segunda vuelta.

6) Como hemos conversado al interior de La Unidad, debemos procurar instrumentarla también a nivel de la candidatura a la Presidencia de la República, y si no fuere posible, obviamente mantener dicha Unidad en la propuesta de conceptos y valores ya explicada, y en la coincidencia legislativa, vía diferentes formas de unión o alianzas que ya hemos discutido.

Resuelto hoy, 27 de junio del 2016.

Firmado:

Julio Robles, Alcalde de Tulcán

Carlos Faquez Aguilar, Alcalde de Machala

Jhonny Terán, Alcalde de Babahoyo

José Yunez, Alcalde de Samborondón

Pedro Salazar, Alcalde de Daule,

Rita Muñoz, Alcaldesa de Isidro Ayora

Andrés Macías, Alcalde de El Triunfo

Guillermo Serrano, Alcalde de El Guabo

Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil

Carlos Falquez Batallas, ex Alcalde de Machala y ex Prefecto Provincial de El Oro, Vicepresidente encargado de la Presidencia del PSC

Alfredo Serrano, Director Ejecutivo del PSC

Luis Tapia, Asambleísta de la provincia de Bolívar

Luis Fernando Torres, Asambleísta de la provincia de Tungurahua y Presidente del Movimiento Cambio

Ramón Terán, Asambleísta de la provincia de Los Ríos

Franco Romero, ex Prefecto de El Oro y Asambleísta de la provincia de El Oro

Cristina Reyes, Asambleísta de la provincia del Guayas

Moisés Tacle, Asambleísta de la provincia del Guayas

María Cristina Kronfle, Asambleísta de la provincia del Guayas

Henry Cucalón, Asambleísta de la Provincia del Guayas y Director del Movimiento Madera de Guerrero

Presidentes Provinciales del PSC, ex Legisladores y ex Prefectos de las Provincias de Manabí y Guayas”