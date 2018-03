Fue suficientemente malo para José Mourinho que su primer derbi de Manchester terminara en derrota.

Que los arquitectos de la derrota fueran Pep Guardiola y Kevin De Bruyne pudo haber sido aún más difícil de digerir para el director técnico del Manchester United.

En la reanudación de la rivalidad a menudo combativa entre los dos entrenadores más codiciados del fútbol, Guardiola sacó la mejor parte, luego de que su Manchester City aprovechó un buen inicio de partido para vencer 2-1 al Manchester United, en un choque tempranero entre dos favoritos al título de la Liga Premier.

La cuarta victoria en fila del City para abrir la temporada fue inspirada por De Bruyne, un jugador que no fue considerado suficientemente bueno por Mourinho, quien lo desechó cuando coincidieron en el Chelsea.

De Bruyne anotó el primer gol a los 15 minutos y jugó un rol importante en el segundo tanto a los 36, al mandar un tiro que pegó en el poste y rebotó de regreso a Kelechi Iheanacho para empujarlo a las redes.

“Kevin tuvo un increíble, increíble partido”, afirmó Guardiola.

Con sus pases y movimientos nítidos, el City entregó una clínica de fútbol en la primera mitad en Old Trafford para humillar al United y Mourinho, quien reconoció que no podía esperar a que llegara el medio tiempo. Para entonces, Zlatan Ibrahimovic había reducido el déficit en contra de la lógica del juego, al anotar en una volea luego de que el portero debutante del City, Claudio Bravo, no se quedó con un centro en un tiro libre.

El United no pudo coronar una mejor segunda mitad con el gol del empate, lo que dejó a Mourinho con sólo un triunfo en sus últimos 10 enfrentamientos con Guardiola, y apenas tres en un total de 17 compromisos contra los equipos del estratega español. / AP