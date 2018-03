El famoso informático alemán Kim Dotcom ha lanzado en su cuenta de Twitter una encuesta en la que pone tres opciones para presidente de Estados Unidos.

La revelación, nada científica, revela que el mandatario ruso Vladimir Putin es más popular que los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton.

Según la encuesta del empresario digital, quien ha sido acusado de piratería por EE.UU. el apoyo al presidente ruso supera el 63%, mientras el republicano Trump y la demócrata Clinton acumulan solo el 21% y el 16% respectivamente, números que cambian con cada voto adicional.

El liderazgo de Putin no causa mucha sorpresa, dado que la contienda electoral cuenta con los candidatos menos populares de la historia.

La campaña de Trump se ha visto empañada por un escandaloso video del 2005 publicado por el diario estadounidense ‘The Washington Post’. En el mismo se escucha cómo el multimillonario realiza diversos comentarios malsonantes sobre las mujeres durante una conversación informal con un presentador de televisión.

Mientras tanto las publicaciones de WikiLeaks siguen lastrando las aspiraciones de Hillary Clinton. / RT

Who do you want to be the next President of the United States?

— Kim Dotcom (@KimDotcom) 11 de octubre de 2016