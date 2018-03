Uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica contó con presencia de grandes artistas como Miguel Bosé, Luis Fonsi, Jesse & Joy, Zion & Lennox, Carlos Vives y CNCO, banda que integra el ecuatoriano Christopher Vélez.

La banda se llevó una gaviota de oro y una de plata ante más de 15.000 personas.

“No podemos empezar a describir lo felices que somos después de una noche tan increíble e inolvidable 🙌🏼 en Viña del mar 🇨🇱 estamos aún más emocionados de compartir la portada de nuestro segundo 💿 álbum: CNCO 💥💥💥 # CNCOAlbum” escribió la banda en su cuenta de Twitter.

— CNCO (@CNCOmusic) 26 de febrero de 2018