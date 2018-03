Demi Lovato sorprendió a sus seguidores al anunciar su gira, en la cual incluye una fecha en Quito.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Lovato indicó que se presentará el 28 de abril en la capital ecuatoriana.

Junto a las fechas, Demi Lovato se mostró sexy y atrevida con lencería blanca sobre una cama, seguramente un abre boca de lo que será su show.

Según la publicación, el show de Lovato será en el Ágora de la Casa de la Cultura, desde las 19:00.

Las entradas estarán a la venta desde el 26 de febrero, a través de Ticket Show.

“I know you guys didn’t think I forgot about South America… See you soon #TellMeYouLoveMeTour ”