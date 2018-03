Muchas mujeres en edad joven sueñan aveces en tener cierta edad adulta y más experiencia para afrontar determinada situación. Muchas veces la falta de estas vivencias hacen que cometan errores a la hora de resolver o actuar en momentos de amor, trabajo, entre otros.

El portal informativo salud180, recopiló varios consejos de mujeres en edad adulta para mujeres ventiañeras… de seguro estas reflexiones y enseñanzas te harán replantear tu vida:

1.- “Siempre actúa convencida de lo que haces y lo que dices es correcto. Eso te hará mejor ser humano siempre”: Guadalupe

2.- “Preocúpate siempre por ti, ve más allá de lo que actualmente tienes y siempre escucha a tu cuerpo. Arregla lo que se descomponga y prevén. Hidrátate y muévete”: Alejandra

3.- “En el amor más vale estar sola que mal acompañada. Aprende a quererte a ti misma para poder querer a los demás”: Mary

4.- En el trabajo: intenta ocuparte en algo que te guste o te apasione. Aunque ganes menos serás más feliz: Mary

5.- En el sexo sí importa que la mujer esté satisfecha y que ambos estén en la misma sintonía y les guste lo mismo”: Mary

6.- “A mis cuarenta, tengo poco tiempo libre y el que tengo lo atesoro con barbaridad. Me encuentro en un momento de mi vida en el que sumar me es más importante que demostrar”: Susana

7.- El Tiempo que le dediquemos a nuestra persona es muy importante ahora. Ir al cine sola, comer en tu restaurante favorito, tomar alguna clase extra de aquello que siempre quisiste aprender. Crecer es fundamental y si en el camino le cambias la vida a una persona, es un plus: Susana

8.- Ya no me interesa ser la más guapa del grupo, ni la más triunfadora. Ahora quiero tiempo para mí y hacer lo que más me gusta y con ello sentirme plena y feliz. Ahora me ocupo, ya no me preocupo: Susana

9.- “Aprecia tu cuerpo tal y como es. Cuando tengas 40 te arrepentirás de no haber utilizado esa ropa o haberte hecho esa sesión de fotos desnuda”:Azucena