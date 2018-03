Este miércoles 25 de octubre, Barcelona recibirá a Gremio de Brasil, en el partido de ida de la semifinal de Copa Libertadores.

La delegación del equipo brasileño ya se encuentra en Guayaquil y tiene previsto reconocer la cancha del Monumental en la tarde y noche de este lunes.

Entre los 23 jugadores que trajo Gremio está el nombre del ecuatoriano Michael Arroyo.

A continuación la lista de los jugadores que son huéspedes en Guayaquil.

Porteros: Marcelo, Paulo y Bruno.

Defensas: Léo Moura, Edilson, Oliveira, Cortez, Geromel, Kannenam, Bressan y Thyere.

Mediocampistas: Michel, Kaio, Cristian, Cicero, Arthur, Jailson y Luan.

Delanteros: Jael, Éverton, Fernandinho, Arroyo y Barrios.

Árbitros

La Conmebol designó al árbitro central Néstor Pitana, de nacionalidad argentina, para dirigir el partido.

Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti serán los asistentes 1 y 2 respectivamente.

Agora a equipe descansa para, às 19h (22h no Brasil), treinar no estádio do Barcelona de Guayaquil. 🇪🇪🇪🇨 #Libertadores2017 #SoyLocoPorTri pic.twitter.com/3CWLlTXCsH

— Grêmio FBPA (@Gremio) 23 de octubre de 2017