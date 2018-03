En los estudios de Los Desayunos 24 horas se recibió al Gerente General de CORDES, José Hidalgo, quien habla sobre dinero electrónico.

Hidalgo cuestiona los datos entregados por el gerente del Banco Central, Diego Martínez, el pasado 17 de junio del 2016, en referencia al uso de dinero electrónico.

Según Hidalgo, la cifra de desfase en el Banco Central si existe, y acota que no es algo que deba causar preocupación, pero sí existe el cuestionamiento sobre el manejo de los fondos que se están utilizando para proporcionar al Gobierno.

El Gerente General de CORDES también señala que el monto del dinero electrónico que esta circulando no llega a dos millones de dólares, como dijo Martínez, pues en el boletín monetario se pudo ver que el dinero electrónico sigue rondando en el millón de dólares.

“Este tema es algo que llama la atención” dice Hidalgo, pues lo que busca el Banco Central es promover este nuevo mecanismo, que resulta riesgoso, después de ver el manejo que le está dando el Banco.

“El problema de este manejo es que el Gerente General del Banco Central no quiere reconocer las cifras que ellos publican, no se puede tener la certeza de que si el presidente abre una cuenta para que le depositen ahí su sueldo, no se puede tener la seguridad del respaldo del pago en dólares físicos como se les exige a los ciudadanos particulares” acotó Hidalgo.

Para concluir, Hidalgo dice: “Deseamos tener un debate técnico con el Banco, para saber si el aumento de ese 0,3% que publicaron, es una cifra real”.