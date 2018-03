Los defensores de Donald Trump siempre han argumentado que la idea de colusión entre su campaña y Rusia era solamente humo.

Ese argumento ya no es suficiente.

El hijo del presidente, en una significativa revelación que intensificó aún más el drama sobre la presunta intromisión de Rusia en la elección de 2016, publicó una cadena de correos electrónicos que detallaron sus expectativas de conseguir información del Kremlin sobre Hillary Clinton en una reunión que sostuvo con una abogada rusa el año pasado.

Estos mensajes de correo electrónico parecen añadir un contexto importante a la pregunta en el centro de toda la polémica: ¿Estaba la campaña de Trump dispuesta a cooperar con Rusia para usar y destacar la información perjudicial sobre la candidata presidencial demócrata? ¿Qué sabía el presidente? ¿Qué sabía su yerno, Jared Kushner?

Los documentos revelaron que Trump Jr. acordó reunirse con una “abogada del gobierno ruso” el verano pasado después de recibir un correo electrónico que le ofrecía “información confidencial de muy alto nivel” que “incriminaría” a Clinton.

Un correo electrónico del publicista Rob Goldstone le ofreció a Trump Jr. un encuentro en el que se ofrecía la información como “parte de un esfuerzo del gobierno ruso” para ayudar a la campaña de su padre, Donald Trump, entonces nominado republicano.

“Si es lo que dices, me encanta”, respondió Trump Jr.

Las implicaciones de esos correos electrónicos podrían retumbar por meses. Ofrecen la más concreta evidencia hasta el momento de que los colaboradores de la campaña de Trump y los miembros de su familia recibieron apoyo del gobierno ruso durante la campaña presidencial de 2016.

A primera vista, esos correos parecen mostrar la disposición de Trump Jr., miembro vital del círculo político y empresarial de su padre, de aceptar información supuestamente del gobierno de Rusia para ayudar a la campaña presidencial de su padre.

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News el martes, Trump Jr. explicó que quería saber de qué se trataba la información.

Pero admitió: “En retrospectiva, probablemente habría hecho las cosas un poco diferente”.

El presidente defendió a su hijo el martes por la noche.

“Mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche. Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor Cacería de Brujas en la historia política. ¡Qué triste!”, tuiteó el presidente.

