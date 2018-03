Corrupción Ecuador

En el espacio de entrevistas “Desayunos de 24 Horas”, nos acompañó el jurista Jorge Zabala, quien comentó sobre la situación del vicepresidente Jorge Glas.

Según Zabala, la medida cautelar que estableció el Fiscal es razonable para el caso que se está juzgando.

El jurista afirmó que hasta el momento existe una hipótesis acusatoria sobre asociación ilícita en contra del vicepresidente y los hechos siguen en instrucción fiscal. También dijo que la tarea de Jorge Glas es refutar los hechos que sustentan la hipótesis acusatoria y así surgirán los elementos que son evidencias posibles de otros delitos.

Afirmó que todos los elementos de convicción e investigación aún no son pruebas, no van directamente en forma univoca a un solo hecho, porque algunos van al caso de Petroecuador, Odebrecht y al pozo petrolero. También comentó que “existe una diferenciación de hechos y no sirve como una evidencia para sustentar una acusación en base a los elementos de conocimiento”.

Por otro lado, Zabala aseguró que no podemos caer en lo que fue el oscurantismo de la época correísta; se debe mantener la objetividad para evitar el mismo vicio que le hace daño a la sociedad ecuatoriana.