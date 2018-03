Cristiano Ronaldo infiel

Un día después de que la FIFA lo eligiera como el mejor futbolista del planeta por segundo año consecutivo, el portugués Cristiano Ronaldo se volvió el protagonista de un escándalo: una joven portuguesa aseguró que ha sido su amante y, por ende, que el atacante del Real Madrid le ha sido infiel a Georgina Rodríguez.

La muchacha, llamada Natacha Sofía, de 21 años, participante del reality show ‘TVI Love on Top’, aseguró en una entrevista con la revista TV Guia que mantuvo un affaire con el futbolista portugués. En diálogo con el semanario, la sensual joven detalló cómo habría sido su presunto encuentro con el crack luso.

Natacha explicó que ella se arriesgó a enviarle un mensaje en Instagram a Cristiano, aunque no esperaba que le contestara. Pero la respuesta llegó y, según relata la joven, mantuvieron varias conversaciones subidas de tono. “Siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay”, reveló.

Luego de algunos intentos fallidos, se encontraron en un hotel y se empezaron a besar. Pasaron una “noche intensa” y luego el crack del Real Madrid le dio 350 dólares para el taxi, que hubieran sido más si ella hubiera aceptado.

Sin embargo, todo quedó ahí. La bella concursante del programa de entretenimiento reveló que Cristiano Ronaldo la bloqueó de todas las redes sociales y que desde entonces no han vuelto a tener contacto. “Nunca más hablamos, me siento abandonada”, concluyó.

¿Será verdad? Natacha no ha aportado más pruebas que su relato a TV Guía sobre su presunta noche de pasión con CR7, quien tendrá que aclarar si le ha sido infiel a Georgina Rodríguez, la futura madre de su cuarto hijo.

Fuente: Infobae.com