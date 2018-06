El ‘hacker’ apodado WauchulaGhost ha hecho una advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una grave vulnerabilidad en su cuenta de Twitter.

Según el “hacker” quien afirma haber vulnerado más de 500 cuentas de terroristas del Estado Islámico, los perfiles de su esposa y el vicepresidente del país también están en peligro.

“Cambien sus correos electrónicos y arreglen los ajustes de configuración”, aconsejó el pirata informático en un tuit acompañado por supuestos correos de Melania Trump, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y el asistente de Trump, Dan Scavino.

Según las explicaciones a la CNN, la vulnerabilidad se debe a la falta de ajustes básicos de seguridad que requieren la introducción de un número de móvil o un correo electrónico para restablecer la contraseña.

Asimismo, basta con dar al botón ‘He olvidado la contraseña’ e introducir el nombre de la cuenta (@POTUS para la cuenta de Trump) para que aparezcan los correos electrónicos relacionados con la cuenta en versión encriptada, a los que se envía un enlace para el restablecimiento de la contraseña.

“No resulta complicado descifrar aquel correo electrónico”, señaló WauchulaGhost.

Hey @POTUS, On a serious note. Lets fix your Security settings. Should I email you? #GhostOfNoNation @realDonaldTrump pic.twitter.com/FRdMJnZaNr

— WauchulaGhost (@WauchulaGhost) 21 de enero de 2017