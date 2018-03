Un importante funcionario del gobierno de Perú informó el viernes que el mandatario estadounidense Donald Trump concurrirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril.

El funcionario, que no estaba autorizado para hablar con la prensa, dijo a The Associated Press que se espera que el anuncio oficial se haga “hoy o mañana”.

Será el primer viaje de Trump a América Latina desde que se convirtió en presidente de Estados Unidos en enero de 2017.

La canciller peruana Cayetana Aljovín recordó el viernes ante la prensa local que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no está invitado a la cumbre y añadió que los mandatarios asistentes están comprometidos con “la gobernabilidad, democracia y la lucha anticorrupción”.

Maduro ha afirmado que asistirá a la cita continental pese a que el gobierno de Perú le retiró la invitación.

Aljovín dijo en febrero que la decisión del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski se basó en la Declaración de la Cumbre de Quebec de 2001 que expresa que la alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado constituye “un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno” en el proceso de cumbres americanas.

El retiro de la invitación a Maduro fue respaldado por el llamado Grupo de Lima que reúne a 14 países americanos.

En tanto, un funcionario gubernamental colombiano dijo a AP que Bogotá espera la llegada de Trump a ese país justo después de su asistencia a la Cumbre de las Américas.

El funcionario, que solicitó anonimato antes de un anuncio formal de la Casa Blanca, agregó que la delegación estadounidense que asistió la semana pasada en Bogotá a un diálogo de alto nivel en seguridad estratégica compartió con sus anfitriones la intención de Trump de pernoctar allí durante su viaje de regreso a Estados Unidos.

El funcionario dijo no poseer detalles sobre la agenda de Trump y agregó que no esperan una estadía que supere los dos días.

Colombia se convertiría así en la primera nación del continente que visita Trump, quien ha insistido a su homólogo Juan Manuel Santos en la urgencia para contrarrestar el incremento reciente de la producción de cocaína en la nación andina.