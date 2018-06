Líderes del Grupo de los 7 países más ricos del mundo calificaron el crecimiento global como su “urgente prioridad” al concluir la cumbre en Japón este viernes.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, pronunció una declaración al final de la cumbre donde destacó la preocupación por la economía.

“Ser pesimista sobre la economía mundial no resuelve el problema. Como presidente de la cumbre, dediqué la mayor cantidad de tiempo a la discusión de asuntos económico, pero lo hice no para volvernos pesimistas. No debemos ser pesimistas pero tenemos que ser objetivos y percibir correctamente los riesgos que están aquí, presentes. A menos que compartamos los percibidos riesgos, no podremos solucionar este problema”, dijo Abe.

Líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos divulgaron una declaración final en la que tratan las dificultades que enfrenta la economía global.

La declaración final, de 32 páginas, también pide a Corea del Norte que cumpla con las regulaciones de las Naciones Unidas y cese las pruebas de armas nucleares, lanzamientos de misiles y otras acciones provocativas.

Sin mencionar explícitamente a China, la declaración final prometió su ayuda a resolver las disputas territoriales en el mar de la China Meridional, donde China ha construido islas a pesar de los reclamos de soberanía de países vecinos./VOA