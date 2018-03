La WWE, como toda actividad física, tiene sus riesgos.

Practicar lucha libre también representa un riesgo físico para los personajes. El caso más reciente fue la lesión de Seth Rollins, quien se rompió los ligamentos en un evento y tuvo que dejar el campeonato de la WWE vacante.

Pero también están los casos en que los luchadores dufrieron lesiones al ser impactados con movidas características de sus colegas que les provocaron graves daños en su cuerpo. Todos recuerdan la lesión de Stone Cold a manos de Owen Hart por una movida llamada Piledriver. Setone Cold terminó con el cuello roto y al borde de la parálisis.

La WWE prohibió algunas movidas y modificó otras, también hay ciertas estrellas que pueden realizar movimientos con el exclusivo permiso de la WWE.

Estos son 10 movimientos prohibidos por la WWE

Curb Stomp: También conocido como pisotón, puede romper la cara de quien lo recibe. A pesar de que un tiempo la WWE lo tenía en su lista de movidas, lo prohibieron a partir de una nueva política acerca de la conmoción cerebral.

Wings of love: Era una movida exclusive de las divas de la WWE. La empresa lo prohibió porque al ser una variante de rompecaras, podía lastimar a las luchadoras que lo recibían a nivel de los senos.

Punt Kick: Parcticada por Randy Orton, esta movida fue prohibida por la WWE luego de revisar sus políticas de seguridad y promover una práctica que evitara al nivel máximo lesiones craneales y conmociones cerebrales.

Brain Buster: Era como una combinación de suplex y DDT. Con la correcta aplicación, quien lo recibía podía caer sobre sus hombros, pero un fallo milimétrico del movimiento podría romper el cuello o la columna del luchador.

Shooting Stars Press: Esta movida también era exclusive de ciertos luchadores. La WWE no le permitía realizar este movimiento a cualquiera. Y todo resultó peor cuando Brock Lesnar resultó lastimado luego de intentarlo

Canadian Destroyer: A pesar de su vistosidad y la reacción que causaba en la gente, esta movida fue prohibida por la WWE por el nivel de peligro que conlleva hacerla. De igual forma, un error milimétrico en el movimiento podría causar heridas graves en quien lo reciba.

Pedigree: Muchos dirán que no tiene nada de peligroso y este es uno de los casos en los que la WWE ordenó una variante de la movida, para no eliminarla. Lo que la empresa hizo es prohibir la ejecución original del Pedigree que no soltaba los brazos de quien lo recibía y podía causar fracturas en los huesos de la cara. Hoy, para poder ejecutarlo, Triple HHH y Rollins dejan libres los brazos de su rival para que este pueda sostener la caída.

Piledriver: Es una variante de la Tumba Rompecuellos del Undertaker, que puede provocar la rotura del cuello de quien la recibe cuando se la aplica mal. Este fue el caso de Stone Cold quien terminó con el cuello roto luego de recibir la movida a manos de Owen Hart.

Solo la jerarquía del Enterrador y de Kane, aparte de su gran estatura, les permite ser las únicas estrellas en poder utilizar la movida

Cuando Stone Cold se lesionó pudo decir “Me rompiste el cuello. No siento las piernas” antes de que su rival siga con la lucha. La reacción de Hart es evidente.

Burning hummer: La WWE no permitió que esta movida sea muy utilizada, la prohibió a tiempo por su nivel de riesgo al ejecutarla. No se podía controlar el movimiento todo el tiempo, la verdad, los luchadores dependían de la suerte.

Kawada Driver: Este movimiento ni siquiera fue utilizado en las lonas de la WWE, pero la empresa lo prohibió por si acaso a alguien se le ocurría ejecutarlo. En Japón lo hacían para llamar la atención de los espectadores cuando veían que estos perdían el interés en la lucha.