La noche de este miércoles, el tan esperado debate económico entre el presidente Correa y su equipo económico frente a considerados economistas detractores dejó más clara la división de opiniones que existe actualmente en el país.

En el debate participaron Mauricio Pozo, exministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez; Ramiro González, expresidente del directorio de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien tras su participación en el Gobierno actual lidera el movimiento Avanza; y Alberto Dahik, exvicepresidente de la República, quien calificó a este encuentro como un conversatorio, pues los tiempos para argumentar no fueron iguales para los invitados.

Correa y sus ministros, Patricio Rivera y Fausto Herrera, defendieron el modelo económico que promueve su gobierno frente a la diferente visión de los economistas críticos invitados.

Uno de los momentos álgidos de este debate fue cuando Rafael Correa se enfrentó a Ramiro González, quien en su tiempo fue parte del Gobierno como presidente del Consejo Directivo del IESS.

El tema divergente entre Correa y González fue el manejo de los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), enmiendas constitucionales y encuestas.

Para Correa, Gónzález tiene aspiraciones presidenciales: “Tienes legítimas aspiraciones pero lo que dices no es verdad (…). Tú te fuiste del Gobierno cuando aprobamos la Ley de Justicia Laboral que cortaba el subsidio del IESS al 40 % de las pensiones y es un subsidio absolutamente innecesario. Somos uno de los 5 países menos endeudados de Latinoamérica (…). El problema es tu base política y así no vas a llegar al 2017”, indicó el Primer Mandatario.

González respondió que “Yo me opuse a que usted quite el 40 % del fondo de pensiones para solucionar otros problemas, porque otro Gobierno va a tener que pagarlo. Y no estoy haciendo campaña”. Y agregó que el Ecuador está en crisis al tener “un endeudamiento superior al que cogió el Gobierno. Crisis tenemos cuando el 60 % de trabajadores de la construcción no son absorbidos por ese sistema, crisis tenemos cuando al sector financiero se le ha quitado más de 3 mil millones millones de depósitos. La inversión en el extranjero del Ecuador es del 0,8 %, como por ejemplo frente a 8 % de Chile. Hay que focalizar los subsidios”, dijo.

Dahik, por su parte, expuso que la crisis ecuatoriana se debe al gasto público y no a los precios del petróleo. “La gran mayoría de países latinoamericanos van a crecer” indicó el exvicepresidente, y reiteró que no hay crisis en otros países exportadores de petróleo.

Correa defendió su modelo económico y calificó como “insostenibles” los argumentos que hablan de mal manejo de recursos. Correa negó que se pueda hablar de crisis o recesión. Aprovechó, además, para ponderar las obras de su gobierno. “Vivimos en un país mucho mejor que hace ocho años”, sostuvo.

Mauricio Pozo resaltó que Ecuador está atravesando un momento complicado y difícil. Instó a que el país no se se convierta en otra Venezuela. Tanto Pozo como Dahik piensan que en algún momento se terminará recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Pozo destacó que cuando fue ministro de Economía fue el periodo de mayor crecimiento de la economía ecuatoriana.

Por su parte, Correa le recordó a Mauricio Pozo que él suscribió la carta de intención con los organismos internacionales, y afirmó que esta carta no era en beneficio del país sino de los acreedores.

Correa insistió que no hay crisis, pese a la caída del precio del petróleo. Aseguró que hay sectores que esperan que desastres con el Cotopaxi y el fenómeno de El Niño para asegurar que su modelo económico no funciona.

Respecto al excesivo gasto público, el Primer Mandatario señaló que para él seguirá siendo prioritario una política de inversión pública para mejorar las condiciones de desarrollo nacional.

De igual manera, rescató que en un futuro se verá la rentabilidad de las obras en las que trabaja.

Respecto a la proforma presupuestaria para el 2016, Correa indicó que está calculado con un precio del petróleo de 35 dólares por barril, y que será de alrededor de 25 mil millones.