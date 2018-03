Este lunes, en el espacio de entrevistas “Desayunos de 24 Horas”, nos acompañó Daniel Mendoza, Asambleísta de Alianza PAIS, quien habló sobre la cámara encontrada en el despacho del presidente Lenín Moreno y la consulta popular.

Se debe ser mesurado en las declaraciones que se hace públicamente porque es un tema que debe investigarse y los resultados darán un pronunciamiento para saber si existe responsabilidad en cualquiera de los delitos que están testificados, dijo Mendoza refiriéndose a lo expuesto por Lenín Moreno tras encontrar una cámara oculta en su despacho.

Para el Asambleísta, que exista una cámara no está mal, pero que el actual mandatario no haya conocido sobre la cámara oculta en su despacho no es correcto, por este motivo este caso debe ser investigado, afirmó. Sin embargo, no podemos adelantarnos a emitir cualquier tipo de pronunciamiento, resaltó.

Mendoza afirmó que el expresidente Rafael Correa ha dejado claro que el no tiene nada que ver con el supuesto monitoreo de la cámara oculta en el despacho de Lenín Moreno a través de su teléfono celular.

Finalmente, respecto a la consulta popular comentó que es una gran oportunidad para obtener el criterio de los ciudadanos sobre temas que son de coyuntura para todos los ecuatorianos.