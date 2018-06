Chloé Fontaine, guionista y actriz francesa, ha realizado un filme que pone de relieve un tema tabú: la violación en la pareja.

Una situación oculta en los datos estadísticos pero de gran impacto en la sociedad, que al ponerse en evidencia causa diversas reacciones en quienes se sienten identificadas o identificados generando un amplio debate al respecto.

En el cortometraje ‘Soy ordinaria’, de tan solo dos minutos, la guionista pone de manifiesto la violencia sexual oculta en la pareja que sale a relucir cuando no hay consentimiento de una de las partes.

¿De qué se trata el filme?

En el corto un hombre le propone a su pareja ver la película ‘Irreversible’, que trata de la violación a una mujer interpretada por la actriz Monica Belluci en un pasaje subterráneo. Al recibir la respuesta negativa de la chica, al varón decide acostarse con ella y empieza a besar su cuello. La mujer le dice, riendo, pero claramente, que no le apetece. Sin embargo, su novio continúa insistiendo. La mujer vuelve a protestar: “¡Qué pesado, que te he dicho que no me apetece!”. Pese a que su novia trata de explicarle que no quiere relaciones íntimas, el hombre vuelve a insistir y ella se da por vencida.

El corto de la actriz francesa no solo culpa al hombre por no respetar la voluntad de su novia, sino también a la mujer por permitirlo. “Si no les ofende, es que son uno de los dos”, reza el pie de video dirigido a los espectadores, que ya suman 880.000 personas en la versión española.

Reacciones en Internet

El corto ha suscitado comentarios de todo tipo en Internet. “A mí la reacción que más me ha sorprendido es la de chicos que dicen: ‘es verdad que a veces podemos ser muy insistentes con el sexo, de ahora en adelante prestaré mucha más atención a mi pareja'”, explica la guionista francesa.

“Soy ordinaria”, a todas nos puede pasar, a todas nos puede violar el mismo vato que antes nos dijo “te amo”. https://t.co/cj0BS3u5nb — 카렌나탈리아 (@karenatalia) 26 de marzo de 2017

Algunos internautas consideran que el video es una exageración, otros lo califican de violación, mientras que hay mujeres que se sienten identificadas.

Un corto francés aborda el tabú de la violación en la pareja https://t.co/7pDaLibYB4 — EL PAÍS (@el_pais) 14 de marzo de 2017

“Ridículo. Y lo peor es la intención del vídeo, victimizar a la mujer como que solo puede decir no me apetece y luego aguantar las embestidas del macho”, “No entiendo que ella no se defienda ni imponga su voluntad, *** NO SOMOS DÉBILES”, rezan algunos comentarios en las redes sociales.

Chicos, chicas, mirad este corto. JE SUIS ORDINAIRE.

Escrito por Chloe Fontaine.https://t.co/MOumhQgjRF — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 11 de marzo de 2017

¿Cómo surgió la idea?

Según contó Chloé Fontaine al medio Mundiario, ella escuchó varias historias parecidas de sus amigas. Entonces les afirmó que “eso se llamaba violación”, pero las mujeres le respondieron cosas como “es mi novio, no puede ser una violación”.

Eso hizo a Fontaine pensar seriamente en el problema de la violación en la pareja y buscar otros testimonios en Internet. “Desafortunadamente, no tuve problemas para encontrarlos”, recordó la guionista. “Fue un ‘shock’ para mí. Nunca antes había sabido de ese problema”.

RT / El Pais