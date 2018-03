Ashton Kutcher no quiso guardar silencio luego de que la popular revista Star publicara fotos suyas junto a una desconocida abordando un avión privado.

El tabloide dedicado a las noticias de celebridades, cuestionó al actor con la sugerente frase “¡Vaya, Ashton! ¿Quién es esa chica?”, pero el protagonista del “Efecto mariposa” no quiso guardar silencio y respondió.

“Deberían haber visto lo enfadada que estaba Mila de que pasara el día con nuestra prima. Lo siento mucho tía Jodie, estas revistas carecen de integridad”, escribió en su cuenta de Twitter.

You should have heard how upset Mila was that I spent the day with our cousin. Sorry aunt Jodie these magazines lack integrity. pic.twitter.com/tvKdGoqRnx

Pocas horas después del primer mensaje, Kutcher volvió a enviar un mensaje a sus seguidores: “Si vamos a luchar en batallas, estas deben ser las que cambien el mundo”.

If we’re going to fight battles they might as well be the ones to change the world.

— ashton kutcher (@aplusk) 9 de julio de 2017